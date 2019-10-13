В Екатеринбурге проходит общегородской опрос по выбору площадки под храм Екатерины (онлайн-трансляция)

Трансляция обновлена 13.10.2019 06:32 (время московское)

06:32 На опросе две организации будут вести экзитпол. Это АНО «Центр общественных инициатив» и волонтеры, которых набрал депутат городской думы Константин Киселев. Последних можно опознать по зеленым манишкам с надписью «Социологический опрос».

06:24 Городской избирком отчитался, что все опросные пункты открылись вовремя. Общественную безопасность на участках обеспечивают сотрудники полиции.

06:13 На опросных пунктах работают наблюдатели. Анонсировалось, что всего будет задействовано 182 наблюдателя от 12 общественных организаций.

06:07 На Уралмаше на участках уже с 8 утра – ажиотаж.

06:06 На других – уже сразу после открытия появились желающие принять участие в опросе.

06:03 На некоторых участках пока пусто.

05:59 Голосование организовано на 51 опросном пункте. По сути, это укрупненные избирательные участки. Найти свой пункт для голосования можно на сайте избиркома, на портале администрации города, или позвонив на горячую линию по телефону: 304-35-26.

В Екатеринбурге сегодня впервые проходит общегородской опрос по типу референдума. Горожане выбирают площадку для строительства храма святой Екатерины. В опросном листе всего два варианта – территория бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 и земельный участок со стороны набережной Рабочей Молодежи за Макаровским мостом. Чтобы опрос был признан состоявшимся, должны проголосовать не менее 10,8 тысяч совершеннолетних жителей города. За ходом голосования следят 182 наблюдателя, видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте «Новый День» будет в течение всего дня информировать, как проходит общественный опрос.

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