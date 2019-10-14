После подсчета еще 16 тысяч голосов разрыв между двумя площадками сократился

В мэрии Екатеринбурга закончили подсчет опросных листов по Ленинскому району. Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, члены горизбиркома обработали опросные листы с 7 участков (с учетом Чкаловского и Орджоникидзевского районов – 23 участка). Всего их в городе, напомним, 51.

За территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17) проголосовали 9 682 жителя Ленинского района, или 58,8% от общего количества принявших участие в опросе. Участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей – набережной Рабочей Молодежи – улицы Челюскинцев выбрали 6 438 ленинцев, или 38,59%. Испорченными оказались 467 опросных листов, или 2,83%.

Таким образом, результаты по трем районам из семи выглядят так: УПЗ – 59,35%, участок за Макаровским мостом – 37,63%, испортили опросные листы 3,02% участников.

Екатеринбург, служба информации

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