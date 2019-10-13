Храмовая ночь. В избиркоме начался подсчет голосов (онлайн-трансляция, ФОТО)

Трансляция обновлена 13.10.2019 22:04 (время московское)

22:04 Считают голоса члены горизбиркома, подсчет будет долгим, но объективным.

22:03 Высокинский: «Уважаемые члены комиссии, начинаем работу с Чкаловского района».

22:01 «Поехали», – сказал мэр Высокинский.

22:00 Журналистов пустили в заветный кабинет. Все собрались, ждут полночь. Видимо, глава скажет своё слово ровно в 00-00

21:59 Захаров: «будем подсчитывать по районам: начнём с крупных, Орджо, Кировский, Чкаловский».

21:58 Пока в холле около комнаты с ящиками начался мини-брифинг. Илья Захаров предположил, что подсчет займет около 6-8 часов.

Спустя несколько минут в избирательной комиссии Екатеринбурга начнется подсчет опросных листов. Мероприятие рискует растянуться – свое мнение о месте строительства храма Святой Екатерины выразили почти 97,5 тысяч человек. Как это происходило, мы подробно рассказывали в течение дня. Считать же листы будут всего 10 членов избиркома. Подсчет начнется ровно в полночь.

Екатеринбург. Другие новости 13.10.19

В Екатеринбурге проходит общегородской опрос по выбору площадки под храм Екатерины (онлайн-трансляция, ФОТО). / Волонтеры прекратили поиски пропавшей Ксении Каторгиной. / Под Тагилом нашли боевой снаряд времен Второй мировой войны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»