Итоги опроса по храму: к 6 утра посчитали два района

В мэрии Екатеринбурга закончили подсчет опросных листов по Орджоникидзевскому району.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, за территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17) проголосовало 8732 уралмашевца, или 59,26% от общего количества принявших участие в опросе. Участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей – набережной Рабочей Молодежи – улицы Челюскинцев выбрал 5531 житель Орджоникидзевского района, или 37,53%. Испорченными оказались 473 опросных листа, или 3,21%.

С учетом ранее озвученных данных по Чкаловскому району, предварительные результаты опросы выглядят так: Приборостроительный завод – 59,73% проголосовавших; Участок за Макаровским мостом – 37,15%; Испорченные бюллетени – 3,15%.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.10.19

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