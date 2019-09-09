«Ты ж не можешь общаться со стенкой, даже если она говорящая»: Высокинский рассказал, почему не сидит в соцсетях

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал мемы, посвященные ему, которые стали появляться в соцсетях. Преимущественно – в фейсбуке. Оказалось, что сам мэр их не видел. «Пока не интегрировался в соцсети, поэтому не слежу», – сказал он.

По его словам, над имиджем ратуши в соцсетях «трудятся коллеги». «Диалоги на эту тему есть. Но я хочу сказать, что соцсети – такая вещь… Я выступаю за то, чтоб каждый пользователь интернета представлялся. Я должен понимать, с кем разговариваю. В соцсетях ты говоришь с человеком без имени – с роботом, не с роботом, с провокатором или человек хочет разобраться? С этим делом надо работать. Когда тебе под неким ником пишут… ты ж не можешь общаться со стенкой, даже если она говорящая», – сказал мэр.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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