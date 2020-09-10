Высокинский оправдал казаков, терроризировавших прохожих в центре Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал скандальную историю с участием казаков в центре города. Те, напомним, одновременно с началом «Уральской недели гордости» вышли на улицы, чтобы искать представителей ЛГБТ. В итоге они приставали к обычным прохожим, внешний вид которых не нравился им. Вооруженные нагайками мужчины угрожали задержанием некоторым из горожан.

По мнению Высокинского, ничего предосудительного в поведении казаков не было. «Ходили казаки как активные горожане, как родители, которые против тех или иных. Которые беспокоятся за агитацию, которая карается по закону. Они выражали свое мнение. Мы следили, чтобы не было перегибов. Давайте не будем из единичного случая делать тенденцию», – заявил мэр в эфире портала Е1, добавив, что и сам во время студенчества носил длинные волосы и серьгу в ухе.

Полиция сообщала ранее, что действия казаков, которые останавливали и задерживали горожан, неправомерны. Их теперь ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее «Новый День» публиковал мнение студента второго курса журфака УрФУ Александра Зиновьева, который из-за крашеной челки подвергся допросу казаков на Плотинке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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