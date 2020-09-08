Второкурсник журфака ответил казакам: «Вы тут не полиция, не Росгвардия и не армия. Да и не казаки вы»

Накануне вечером в центре Екатеринбурга горожане заметили граждан, похожих на казаков. Они приставали к некоторым прохожим, судя по отзывам в соцсетях, выбирая тех, кто идет один, и устраивая допросы по поводу внешнего вида – цвета волос, одежды, аксессуаров, и так далее. По всей видимости, искали участников фестиваля Ural Pride Week. Одним из тех, на кого обратили внимание, стал студент второго курса журфака Александр Зиновьев.

«Чтобы вы знали, я люблю «самовыражаться через внешний вид». Блестящие круглые очки с оранжевыми линзами, обесцвеченная прядь волос, серьга с бриллиантом в ухе и огромные белые наушники – типичный я. И до сегодняшнего дня никому до этого не было дела. Да черт возьми, половина Екатеринбурга ходит в чем-то подобном, – рассказал в фейсбуке молодой человек. – Я люблю вечером после пар пройтись по Екатеринбургу в этих наушниках. Это очень успокаивает, разгружает заваленные разной информацией мозги, да и просто приятно – вокруг зелень, архитектура, пруд… Красотища. Казалось бы, ничто и никто не испортит эту идиллию. Ан нет, испортили…

С этого дня в Екатеринбурге началась «Уральская неделя гордости». Представители ЛГБТ выступают против дискриминации и насилия по отношению к себе. Опять же, мне железобетонно все равно, что они там планируют. Лишь бы меня не трогали. У всех ЛГБТ-мероприятий в России есть одна особенность – на них сразу собираются различные ветераны боевых действий, десантники и, конечно же, «казаки». Так вот, иду я вдоль Исети и сквозь музыку слышу грозное: «Эй, ты!». Я обернулся и увидел перед собой двух «казаков». Все в лучших традициях современного «казачества» – нагайка, кубанка, камуфляж-березка и куча разных крестов, медалей и значков, явно купленных на «АлиЭкспрессе» или взятых у деда-ветерана. Отвечаю: «Вы меня?». Дальше пошел такой диалог:

– А ты еще кого-то ТАКОГО здесь видишь?!

– Какого ТАКОГО? – искренне не понял я.

– Чё это ты тут вырядился?

Кажется, до меня начало доходить…

– Просто так. Всегда так одеваюсь.

– Чё, из ЭТИХ?

– Нет. Можно я пойду, я опаздываю, – пытаюсь я выйти из ситуации.

– Ты вообще знаешь, что мы тут контролируем пропаганду гейства среди народа?

Достают какие-то удостоверения, начинают вертеть ими перед лицом. Краем глаза прочитал, что они принадлежат к какому-то «Уральскому добровольному казачьему корпусу» или что-то в этом роде.

– Ну а мне какое дело? Как хочу, так и одеваюсь. Вам какое вообще дело? – начинаю раздражаться.

Второй, который все время молчал, вдруг выдает:

– Да вяжи его, сто пудов из ЭТИХ!

Ситуация приняла угрожающий оборот. Связываться с двумя бугаями я не планировал – у нас разные весовые категории. Решение пришло мгновенно.

– Нет, меня повяжут вон те полицейские, если я что-то нарушил.

«Казачки» испуганно обернулись на придуманных мной полицейских, а я быстренько зашел в переход под Плотинкой, сел на автобус и уехал подальше от этого места.

У меня есть два главных вопроса к «казакам». Во-первых, кто вам дал право просить «пояснить за вид»? У нас в стране, насколько я знаю, нет законов, ограничивающих ношение какой-либо одежды. Во-вторых, какого черта вы в принципе угрожаете кого-то «вязать»?! Вы тут не полиция, не Росгвардия и не армия. Да и не казаки вы… Реальные казаки, которые живут испокон веков на Дону или Кубани, таким бредом не занимаются. Это только ваша, «казачья» прерогатива. «Казаки» и казаки – большая разница.

Я имею право одеваться так, как хочу. И если я что-то нарушу, то об этом мне скажут правоохранители, а не вы. Хватит до нас докапываться, следите лучше за собой».

Оперативно получить комментарий Уральского казачьего добровольческого корпуса по ситуации не удалось.

Екатеринбург, Елена Сычева

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