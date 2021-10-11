Ural Pride Week завершилась без скандала

Завершился фестиваль Ural Pride Week, который проходил в Екатеринбурге второй год подряд.

Об итогах Недели гордости рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь фестиваля Алла Чикинда.

«Второй фестиваль Ural Pride Week прошёл очень хорошо. В программе было в два раза больше мероприятий, чем в прошлом году, все они были востребованы, как онлайн, так и офлайн, – рассказала «Новому Дню» Алла. – Благодаря онлайн-программе, к фестивалю смогли присоединиться люди из других городов. Офлайн-программа также вызвала интерес за пределами Екатеринбурга: мы встретили несколько человек, которые рассказали, что они специально приехали в наш город на выходные, чтобы посетить мероприятия фестиваля. Это очень приятно».

Как сообщила «Новому Дню» Алла Чикинда, в этом году неприятных инцидентов и столкновений с гомофобами не было.

«Мы не сталкивались ни с какими провокациями, попытками срыва мероприятий, агрессии в адрес организаторов или гостей фестиваля», – сказала «Новому Дню» Алла.

Это можно считать значительным прогрессом в сравнении с прошлым годом, когда казаки ловили на улице людей и «предъявляли» им за нестандартный внешний вид. В прошлом году как раз во время первой Недели гордости представители Уральского казачьего добровольческого корпуса остановили студента журфака Александра Зиновьева за то, что тот шел по улице с серьгой в ухе и обесцвеченной прядью волос. При этом молодой человек не является представителем ЛГБТ-сообщества.

Как сообщил «Новому Дню» Александр, в этом году в неприятные истории он не попадал: «В этот раз я сидел и «гордился» дома, так что ничего не происходило».

Неделя гордости завершилась перед международным днем каминг-аута (открытое признание человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству), который отмечается сегодня, 11 октября. А участники Ural Pride Week уже ждут следующего года, чтобы провести фестиваль еще раз.

«Ural Pride Week показала, что Екатеринбург – современный и прогрессивный город, где есть место самым разным событиям и в котором живут дружелюбные и открытые к новому люди. И мы по праву можем им гордиться», – завершила рассказ Алла Чикинда.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 11.10.21

Российские школьники смогут получить электронный аттестат. / Эпидпорог по сезонным ОРВИ превышен уже на 80%. / «КовиВак» испытают на людях старше 60 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»