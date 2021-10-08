В Екатеринбурге прошла выставка портретов трансгендерных персон (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге подходит к завершению Ural Pride Week, и в этом году Неделя гордости намного насыщеннее, чем в прошлом. Всего Ресурсным центром для ЛГБТ (является иноагентом в РФ) было запланировано 13 офлайн- и 4 онлайн-мероприятия. Одно из самых масштабных – выставка «T*self: личные портреты трансгендерных персон» в клубе «Куб».

В Екатеринбурге прошла выставка портретов трансгендеров

Организатор выставки Марк Войцеховский начал реализацию своего фотопроекта около четырех месяцев назад, чтобы привнести в массовую культуру табуированный образ. В специальных чатах, где общаются между собой транс-люди, Марк написал о своей задумке, основная цель которой – показать, что трансгендеры и транссексуалы – значимая часть нашего мира. Они живут в таких же домах, ходят в те же магазины, просто живут. На снимках изображены транс-персоны в домашней обстановке: в ванной, гостиной. Каждая съемка в рамках проекта – особенная. К примеру, в одном случае на фото изображена героиня, постепенно избавляющаяся от своей маскулинности, в другом – персона, признавшая себя уже в достаточно зрелом возрасте. История каждого героя или героини представлена несколькими фотографиями и кратким рассказом о себе. Среди героев есть люди совершенно разного возраста, профессии, социального статуса.

«Я очень люблю фэшн-съемку (съемка, где акцент делается на внешний образ), и мне хотелось совместить, казалось бы, несовместимое, – пояснил «Новому Дню» Марк Войцеховский. – Тема трансгендерности так или иначе табуирована, ведь кажется, что транс-люди не смогут пробиться в широкую массовую культуру, но я решил это проверить. С начала проработки концепции до конечной реализации проекта ушло где-то месяца четыре. Была проделана серьезная работа: договаривались с участниками, решали, когда у них есть свободный дом и свободное время. Героев искали по принципу «напишу в чатик». Есть определенные круги, где общаются транс-люди, мы закинули туда весточку: ребята, если вы хотите поучаствовать, всем будем рады. Я надеюсь, что со своей выставкой я смогу выступить где-нибудь еще, и уверен, что в будущем будут и другие, более крутые проекты».

Больше половины мероприятий, запланированных на Ural Pride Week, уже завершены, однако в выходные пройдет еще несколько тематических встреч. В этом году Неделя гордости проходит намного активнее, чем в прошлом.

«Неделя гордости проходит очень хорошо, мы привлекли больше людей, шесть или семь разных площадок, – сообщила «Новому Дню» пиар-менеджерка Ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге Алла Чикинда. – Помимо разных организаций мы привлекли разных горожан, например, вчера прошла дискуссия о пользе психотерапии – с участием журналистки Марины Говзман и баскетболистки Елены Бегловой. В воскресенье у нас будет экскурсия по стрит-арту от Алексея Шахова, который является главным, наверное, знатоком стрит-арта в нашем городе, и мы очень рады, что в этом году смогли привлечь известных горожан к участию. Помимо этого в пятницу будет вечеринка в баре Fame, куда приедет травести-дива из Москвы, там должно быть тоже феерично, а в субботу в кофейне «Вереск» пройдет квартирник».

Вход на мероприятия в рамках Недели гордости строго 18+, приходить на них несовершеннолетним незаконно. Однако Ресурсный центр вне открытых мероприятий оказывает психологическую и юридическую помощь подросткам. Как сообщила Алла Чикинда, обсуждать вопросы ЛГБТ с психологом подросток может, ведь это направлено не на пропаганду, а на помощь. Это же касается и юридических консультаций, если, к примеру, подросток сталкивается с насилием в семье из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Многие ребята на выставке подошли к корреспондентам «Нового Дня» и попросили не снимать их на фото и видео, одна из девушек пояснила: «Я не хочу, чтобы это дошло до моего универа. У меня могут быть проблемы. Уже были инциденты, когда ребят исключали, я не хочу, чтобы это случилось со мной».

На выставке было много молодых людей и девушек, кто-то приходил с партнером, кто-то в одиночку. Но все они явно не хотели проблем из-за того, что пришли на это мероприятие. О вопросах безопасности с «Новым Днем» пообщалась пиар-менеджерка клуба «Куб» Мари.

«Я думаю, что все конфликты – это провокация, во время Недели гордости всегда есть неизвестность. В прошлом году мы тоже проводили мероприятие, правда, в другом месте, и туда пришла толпа казаков. Но они приходят просто постоять, а в случае чего мы можем вызвать полицию. Посещение мероприятия возможно по предварительной регистрации, а на входе – паспортный контроль. Поэтому бояться не нужно», – сказала «Новому Дню» Мари.

По всему миру месяцем гордости считается июнь, но в Екатеринбурге Ural Pride Week второй год подряд проходит осенью. Тем более что Неделя гордости – это не только для ЛГБТ, она для самых разных людей и самых разных сообществ.

«Екатеринбург – город, в котором живут разные люди, и все эти люди прекрасны и могут сосуществовать, – улыбается Алла Чикинда. – ЛГБТ-персоны – это такие же люди, точно так же живут в городе, ходят по улицам. На фестивале происходит взаимодействие между ЛГБТ-персонами и теми, кто себя к ним не относит. Цель фестиваля – объединиться и вместе проводить мероприятия. Кроме того, для ЛГБТ-персон в городе появляются дружественные площадки, куда можно будет прийти после окончания фестиваля и чувствовать себя в безопасности.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Дмитрий Бутаков

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