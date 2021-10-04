На Ural Pride Week в Екатеринбурге покажут фотографии трансгендеров

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня представители ЛГТБ-сообщества проводят «Неделю гордости». На фестивале покажут спектакль, устроят закрытую фем-вечеринку, а также покажут фотографии «трансгендерных персон». Ural Pride Week продлится до 10 октября.

«Каждый и каждая достойны уважения вне зависимости от сексуальной ориентации, гендерной идентичности, вероисповедания, национальности, цвета кожи и физических возможностей. Мы очень разные, но мы можем веселиться вместе. Ural Pride Week (Уральская неделя гордости) – фестиваль, который объединяет горожан, городские инициативы и бизнес, чтобы показать, что Екатеринбург – город гордых», – говорится на официальном сайте фестиваля.

Мероприятие второй год подряд проводит Ресурсный ЛГТБ-центр (является иноагентом в РФ). На прошлом не обошлось без инцидентов. На время «Недели гордости» улицы Екатеринбурга патрулировали казаки, которые останавливали молодых людей с яркой внешностью. Но крупных скандалов не было.

В этом году Ural Pride Week пройдет на нескольких площадках до 10 октября. В рамках фестиваля в клубе «Куб» на 8 Марта откроется выставка «T*self: личные портреты трансгендерных персон». Для съемки этого проекта организаторы попросили нескольких «трансгендерных и небинарных персон» из Екатеринбурга впустить фотографов в свое личное пространство и сделать личные портреты. В баре «Самоцвет» пройдет встреча с баскетболисткой УГМК Еленой Бегловой и журналисткой Мариной-Майей Говзман, которые расскажут о книге «Моя игра». Это история становления Бегловой как спортсменки, которое происходило, несмотря на сложное детство и разные психологические травмы. Кроме того, участники фестиваля смогут под руководством художника порисовать с натуры, а в выходные отправиться на экскурсию по женскому стрит-арту. Завершится фестиваль «Гордым квизом».

На большинство мероприятий вход свободный, по открытой на сайте регистрации. «Человек с улицы» не сможет попасть только на закрытые фем-пати, которые будут проходить в тайном клубе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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