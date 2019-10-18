Пешеходное движение в центре парализовали выпавший снег и незаконченный ремонт тротуаров (ФОТО)

В Екатеринбурге выпал снег. Несмотря на то, что осадки были сильными, а метеорологи даже выступали с экстренным предупреждением, в уральской столице продолжаются работы по благоустройству. На проспекте Ленина продолжают укладывать плитку в снег. Особенно непросто приходится пешеходам – развороченные тротуары стоят в грязи и жиже.

Не завершена и реконструкция сквера за театром оперы и балета – деньги на эти работы, напомним, выделяла Федерация по программе «Устройство комфортной городской среды». Сам сквер – один из наиболее проблемных проектов Екатеринбурга, которые получили финансирование из бюджета страны.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что сроки выполнения работ по благоустройству сдвинулись по разным причинам. «Не все работают качественно. Часть контрактов была заключена еще летом 2018 года, это по набережной на улице Горького, по оперному театру, там есть вопросы и к проекту, и к подрядчику, но контракт был заключен до нас, мы обязаны его выполнять, с подрядчиком ведутся жесткие разговоры, все объемы будут выполнены – в противном случае будем обращаться в суд», – говорил он на пресс-конференции в конце сентября.

Также он сообщил, что из-за того, что мэрия купила слишком много гранита, поставки фактически начались только к концу лета. «Объемы начали приходить к августу, потому что поставщики были уже законтрактованы в Москву. В этом году зимой мы закупим гранит, положим на склады, чтобы подрядчики могли выходить на работы с мая-июня. Но по благоустройству еще один момент – у нас очень короткий сезон, с 1 мая по 1 октября. Но параллельно летом мы проводим крупные мероприятия, поэтому нам надо с 1 мая до 20 июня надо заканчивать первый этап, потом Ночь музыки и Иннопром, потом до Дня города опять какие-то объемы [делаем], после него до конца октября должны закончить все работы», – объяснял мэр.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.10.19

Школьники из Екатеринбурга сдают макулатуру, чтобы отреставрировать трофейный немецкий рояль (ФОТО). / Депутаты заксо волнуются из-за «кадастрового» налога и зовут к себе главу МУГИСО. / «Ласточки» между Екатеринбургом и Пермью начнут курсировать в декабре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»