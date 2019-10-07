Высокинский уволил сотрудников МКУ «Благоустройство», которые отвечали за реконструкцию сквера около Оперного театра

Александр Высокинский уволил нескольких сотрудников МКУ «Городское благоустройство» из-за провальной реконструкции сквера за Оперным театром.

О кадровых решениях глава города сообщил сегодня во время открытия реконструированной набережной – по словам Высокинского, в субботу он побывал на осмотре площадки у Оперного театра и понял, что есть необходимость что-то менять. Кто именно лишился работы, он не уточнил, в пресс-службе администрации пообещали прокомментировать этот момент. Однако, вероятно, речь идет не о руководителе МКУ – напомним, 2 сентября им стал Антон Козлов, занимавший должность заместителя начальника ГКУ Свердловской области «Управтодор». Реконструкция сквера за Оперным театром идет второй год. Подрядчик обещал закончить до октября, потом решили, что нужно уложиться хотя бы к 20 ноября.

Старт сезона театралы встречали, пробираясь через грязь и арматуру. При этом горожане уже жалуются на некачественный ремонт – например, тротуарная плитка «гуляет» под ногами, фонари сделали на небольшой высоте, их уже несколько раз разбивали вандалы.

Екатеринбург, служба информации

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