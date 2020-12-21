Официально: Куйвашев предложил Высокинскому стать первым замгубернатора

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня предложил Александру Высокинскому пост первого заместителя губернатора. «Александр Высокинский принял сделанное ему предложение. Он займёт новую должность после проведения всех необходимых процедур», – сообщили в департаменте информационной политики.

«Вы, работая на посту главы Екатеринбурга, приобрели неоценимый опыт. Я считаю, что и этот опыт, и ваши компетенции позволят вам занять должность в правительстве – первого заместителя губернатора. Курирование вопросов экономики, развитие агломерации – это только малая часть того, чем предстоит заниматься. Рассчитываю, что вы в короткие сроки начнёте работу», – отметил на встрече Куйвашев. Губернатор также встретился с Алексеем Орловым, который перешел на работу в администрацию Екатеринбурга.

Добавим, перед тем, как Высокинский перейдет на работу в облправительство, его уход с поста мэра должна утвердить городская дума. Заседание состоятся завтра, но пока соответствующий вопрос в повестку не внесен, хотя этот момент обсуждался еще утром. «Новый День» выяснил, как хотят проголосовать депутаты. Алексей Орлов получил должность первого заместителя главы Екатеринбурга, предполагается, что в дальнейшем депутаты выберут его главой города.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 21.12.20

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