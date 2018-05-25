Заседание комиссии ЕГД по поправкам в устав, отменяющим выборы мэра, не состоялось

Внеочередное заседание комиссии по местному самоуправлению ЕГД, где предполагалось повторное рассмотрение поправок в устав города, не состоялось по причине отсутствия кворума. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на заседание не пришли Дмитрий Головин, Юрий Дозорец, Елена Дерягина, Олег Кагилев, Сергей Шадрин, Виктор Тестов, Ира Овчинникова, Эдуард Мансуров и Олег Хабибуллин. Из всех отсутствующих депутатов только у последнего была уважительная причина.

Для открытия заседания не хватило всего двух избранников. Председатель комиссии Анатолий Шарапов подчеркнул, что на 9 утра было назначено совещание фракции Единой России, однако он считает, что работа комиссия важнее партийных переговоров.

В итоге проект изменений в устав Екатеринбурга остался не рассмотренным, но вопрос включён в повестку внеочередного заседания думы, назначенного на 10 утра. Часть депутатов утверждают, что это сделано незаконно. Также они ставят под сомнение легитимность самого заседания, так как решение о его назначении не подписал Евгений Ройзман, который пока ещё находится в статусе главы города. Добавим, что отставной мэр сегодня находится в городской думе, но не принимает участие в работе депутатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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