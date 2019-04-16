В заксо отключили трансляцию – чтобы обсудить декларации о доходах

Депутатов Свердловского заксобрания попросили еще раз проверить представленные ими сведения о доходах и имуществе за 2018 год во избежание ошибок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким обращениям к коллегам выступил председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Владимир Никитин в завершение очередного заседания. Интересно, что трансляцию на это время отключили.

Сам Владимир Никитин заявил корреспонденту «Нового Дня», что никаких секретов нет – все депутаты сдали декларации в срок, а сегодня он просто попросил их «в мягкой форме» еще раз все проверить.

Напомним, год назад прокуратура заподозрила в укрывательстве доходов и недвижимости сразу 10 депутатов. Это единороссы Альберт Абзалов, Анатолий Марчевский, Олег Корчагин, Валерий Савельев, Владимир Ильиных, Алексей Коробейников; один либерал-демократ – Павел Мякишев; эсеры Андрей Жуковский и Армен Карапетян; коммунист Александр Ивачев. Однако мандата лишился только один из них – Карапетян. Остальные оперативно исправили ошибки, и прокуратура сочла вопрос исчерпанным.

В этом году в открытом доступе сведения о доходах депутатов пока не опубликованы. Владимир Никитин заявил, что это будет сделано после всех необходимых проверок.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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