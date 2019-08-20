В Екатеринбурге улицу Шефскую будут перекрывать до конца августа

С сегодняшнего дня и до 30 августа улицу Шефскую будут перекрывать из-за ремонта дороги. Закрывать для проезда будут участок от Фронтовых Бригад до моста на Блюхера. В администрации Орджоникидзевского района сообщают, что перекрытия будут только по ночам, с 22 часов до 6 утра.

Добавим, ремонт на Шефской идет уже два месяца. «Всех еще раз призываю: если есть возможность объехать Шефскую – пожалуйста, не ленитесь. Движение сильно затруднено», – писал 17 июня в фейсбуке глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. Однако полностью дорогу ранее не перекрывали.

Улица Шефская – важная транспортная артерия для города, но находится в ужасном состоянии. Накануне начала сезона дорожных работ «Новый День» оценил, в каком состоянии оказалась улица: местами исчез край правой полосы, слился с разбитой обочиной, потоки грязи с обочины стекают на дорогу и закрывают ямы, бордюры отсутствуют.

Екатеринбург, служба информации

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