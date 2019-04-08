«В Сирии война идет, а дороги лучше», – замкомандующего ЦВО прокомментировал претензии чиновников Екатеринбурга к танкам

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский прокомментировал заявление администрации города о том, что танки разрушают дорогу. Он сравнил уральские дороги с сирийскими и посоветовал мэрии строить качественнее.

Евгений Поплавский сегодня на пресс-конференции отметил, что военные используют специальные башмаки для техники, чтобы она не портила асфальт и плитку. «Асфальт, я так понял, в Екатеринбурге страдает больше от легковых автомобилей», – отметил генерал-майор. Он также прокомментировал информацию о разрушении плитки на площади Советской Армии – напомним, сообщение об испорченной плитке опубликовала советник главы Екатеринбурга Екатерина Куземка на своей странице в фейсбуке.

Поплавский такие сообщения назвал дезинформацией и напомнил о вступившем в силу законе о фейковых новостях. «Всю технику, которую мы выставляли на День инноваций, мы выставляли только на колесных тралах. Мы показывали состояние этой площади администрации Кировского района до и после, никаких замечаний от администрации мы не получили. Я был в Сирии неоднократно, там семь лет война идет. А дороги, по которым танки ездят, лучше, чем в Екатеринбурге. Это говорит о том, что, наверное, нужно качественнее дороги делать. И все тогда будет нормально», – дал совет военный.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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