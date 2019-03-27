Обнародован список дорог, которые отремонтируют в Екатеринбурге и области за федеральный счет

Этим летом в Свердловской области отремонтируют 139 км дорог за федеральный счет. Помимо дорог в Екатеринбурге и окрестностях в программу попали нижнетагильское дороги. Два города Свердловской области в этом году попали в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – это значит, что помимо региональных и муниципальных денег, которых всегда не хватает, ремонты будут идти за счет федерального бюджета.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Бубнов, в столице области по этой программе отремонтируют 32 участка дорог и заменят 40 светофоров. По его словам, дороги, которые попали в программу, отбирали по итогам лабораторного контроля, обращений граждан и «Карты убитых дорог» ОНФ. «Наконец-то приступаем к многострадальной улице Турбинной, попадает улица Малышева от моста по Восточной и другие», – рассказал чиновник.

В списке всего 16 дорог в Екатеринбурге, РИА «Новый День» ранее публиковал карту этих дорог.

Малышева (от Восточной до Высоцкого).

Челюскинцев (от проспекта Космонавтов до Смазчиков).

Волгоградская (от Ясной до Московской).

Стрелочников. Черепанова (от Готвальда до переулка Выездного).

Ясная (от Московской до Бардина).

Восточная (от Первомайской до Челюскинцев).

Мира (от Малышева до Библиотечной).

Декабристов (от Восточной до Белинского).

Щербакова (от Белинского до Щербакова, 145).

Амундсена (от Объездной до Мостовой).

Куйбышева (от Белинского до Восточной).

Таганская.

Шефская (от Блюхера до Фронтовых Бригад).

Индустрии.

Агрономическая (от переулка Рижского до Ферганской).

Кроме того, продолжится строительство ЕКАДа и уберут колею на участках трасс Белоярский – Асбест, Богданович – Сухой Лог, Екатеринбург – Реж – Алапаевск и на обходе Верхней Пышмы.

Екатеринбург и ранее получал федеральные деньги на ремонт дорог. Но в этом году в программу включили Нижний Тагил. Как признался замглавы администрации Владимир Юрченко, Тагил в программу включать не должны были, так как это город с населением менее 500 тысяч человек. «У нас проходили всякие акции, мы этим стали известны и вот через три года решаем проблему», – прокомментировал Юрченко.

В этом году здесь починят 7 км Серовской трассы и 21 дорогу: Восточное шоссе (от Цементной до поста ГИБДД) Северное шоссе (Восточное шоссе – Остановка КМЦ, Остановка УХП – Щорса) Проспект Вагоностроителей (Восточное шоссе – Дзержинского) Улица Правды (Свердлова – пер. Вагоностроителей) Тимирязева (Свердлова – пр. Ленинградский) Проезд Садоводов (Зари – Парковая/Пихтовая) Окунева (пр. Вагоностроителей – пр. Ленинградский) Басова (Бобкова – Юности) Хвойная (Круговая – Зари) Металлургов (Балакинская – Индустриальная) Товарный двор (Заводская – Садовая) Уральская (Красноармейская – пр. Ленина) Вязовская (пр. Ленина – Циолковского) Азовская Жуковского Крымская Ломоносова (Островского – Пархоменко) Учительская (Циолковского, 17 – пр. Мира) Кулибина (Фестивальная – Восточное шоссе) Гагарина (Свердловское шоссе – НТИИМ) Челюскинцев (пр. Ленина – Черноисточинское шоссе).

Места летних ремонтов – смотрите на карте «Нового Дня».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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