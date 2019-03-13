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Среда, 13 марта 2019, 10:43 мск

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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для ремонта девяти дорог (КАРТА)

В администрации Екатеринбурга объявили еще один аукцион по ремонту дорог этим летом. За обновление асфальта на девяти улицах заплатят 417 миллионов рублей.

Финансирование ремонтов будет идти из бюджетов трех уровней, аукцион состоится 5 апреля, а закончить ремонт подрядчик должен будет к 23 сентября. Как и в предыдущих случаях, о чем РИА «Новый День» сообщало накануне, мэрия в одном аукционе объединяет дороги в разных районах города. Требуется отремонтировать следующие участки:

дорога по улице Малышева от Восточной до Владимира Высоцкого;

дорога по улице Мира от Малышева до Библиотечной;

дорога по улице Челюскинцев от проспекта Космонавтов до улицы Смазчиков;

дорога по улице Стрелочников;

дорога по улице Черепанова от улицы Готвальда до переулка Выездного;

дорога по улице Восточной от автодороги по улице Челюскинцев до улицы Первомайской;

улица Смазчиков (путепровод);

улица Расточная от улицы Технической до улицы Монтажников, эстакады и съезды № 1, 2, 3;

переулок Невьянский;

Места летних ремонтов – смотрите на карте «Нового Дня».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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