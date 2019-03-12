В Екатеринбурге начинается сезон дорожных ремонтов (КАРТА)

Администрация Екатеринбурга опубликовала первые заявки на сайте госзакупок на ремонт дорог в этом году. Общая стоимость работ – более 1,1 млрд рублей.

Ремонты на 26 дорогах чиновники сформировали по четырем лотам. Во всех случаях источников финансирования три – местный, областной и федеральный бюджеты. Во всех случаях подрядчик должен разработать и согласовать с администрацией схему перекрытия дорог, позаботиться о разметке, обновить газоны, заменить бордюры. Аукционы пройдут в первых числах апреля. Сроки начала работ не указаны, но закончить подрядчики должны до 23 сентября.

По первому контракту необходимо отремонтировать четыре участка дорог: улицу Щербакова от Самолетной до дома № 145Б по улице Щербакова, Агрономическую от переулка Рижского до улицы Ферганской, автодорогу по Южному проезду и дорогу от Латвийской до переулка Слободской. За эти работы мэрия готова заплатить 182 миллиона рублей.

Во второй аукцион стоимостью 294,7 млн рублей попали шесть дорог: улица Таганская, улица Шефская от путепровода по улице Блюхера до улицы Фронтовых бригад, дорога по улице Индустрии, улица Норильская от дома № 154 по улице Проезжей до дома № 78 по улице Норильской, дорога по улице Учителей от улицы Уральской до улицы Турбинной и улица Турбинная.

Следующий аукцион касается дорог, находящихся в центре города, и очень оживленных магистралей. Это дорога по улице Малышева от Луначарского до Восточной, дорога по Декабристов от Восточной до Белинского, дорога по Куйбышева от Белинского до Восточной, дорога по улице Комсомольской от Сибирского тракта до дома № 81 по улице Комсомольской, дорога по улице Комсомольской от Первомайской до дома № 80 по улице Комсомольской, дорога по улице Мамина-Сибиряка от Ленина до Куйбышева, дорога по улице Комсомольской на развязке у «Калины», улица Карла Маркса от Белинского до Мичурина, улица Мичурина от Малышева до Карла Маркса, дорога по проспекту Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Луначарского. Также указана дорога по старому Сибирскому тракту до границы с Белоярским округом, однако к Белоярскому ведет дублер Сибирского тракта. По этому аукциону подрядчик может получить максимум 385 млн рублей. Четвертый аукцион – дороги в Юго-Западном районе. Это улица Ясная от Московской до Академика Бардина, улица Волгоградская от Ясной до Московской, дорога по улице Амундсена от Объездной до Мостовой, Московская от Фурманова до Пальмиро Тольятти, дорога по улице Мостовой от улицы Предельной до улицы Разливной. Работы на этих участках оценили в 281 миллион.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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