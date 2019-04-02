Сезон ремонтов может затянуться: приостановлены аукционы по екатеринбургским дорогам

В Екатеринбурге затягивается процедура выбора подрядчиков, которые будут чинить екатеринбургские дороги в этом сезоне. Администрация города проводит пять аукционов – три из них заблокировали антимонопольщики. Их общая стоимость превышает миллиард рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одну из жалоб подало ООО «КС-Строй» (Алтайский край). Это аукцион по ремонту Расточной, Стрелочников, Челюскинцев, Черепанова, Восточная, Малышева, Мира, Смазчиков. Заявились на участие три компании, все успешно прошли через этап рассмотрения первых заявок. Но «КС-Строй» обратил внимание, что документация составлена так, чтобы помешать свободной конкуренции.

Две других жалобы отправила компания ООО «Многофункциональный центр АЛМАЗ – Новосибирск». Первая – по ремонту на улицах Шефской, Индустрии, Норильской, Проезжей, Учителей и Турбинной. В своей жалобе новосибирская компания указывает, что заказчик указал в документации характеристики материалов, не соответствующие стандартам. Отметим, одно из требований администрация города уже отменила – оно касается показателей устойчивости разметки дорог к ультрафиолетовому излучению.

Второй приостановленный аукцион по жалобе этой же компании – на ремонт дорог на Ясной, Волгоградской, Амундсена, Московской. Главная претензия здесь аналогичная – характеристики материалов в документации не соответствуют стандартам, что препятствует корректному заполнению первой части заявки участниками закупки. Но по этому аукциону уже прошло рассмотрение первых частей заявок, заявились четыре компании, и все они для участия в аукционе были допущены.

Добавим, найти подрядчика на ремонт этих дорог администрация Екатеринбурга сможет только после того, как УФАС по Свердловской области рассмотрит жалобы. Две жалобы рассмотрели накануне, но статус аукционов на сайте госзакупок до сих пор не изменен. По третьей рассмотрение идет сегодня. Затянувшаяся процедура торгов может сорвать сроки ремонтов, в одном из этих трех случаев график окончания ремонта уже сдвинули на неделю: с 23-го на 30 сентября .

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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