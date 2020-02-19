В гордуме Екатеринбурга началась смена власти – спикер добивается отставки председателей комиссий

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин пошел на открытую конфронтацию с политическими конкурентами. Получив широкие полномочия, спикер начал менять председателей постоянных комиссий. Вчера Володин пытался отстранить Александра Колесников, но потерпел неудачу. Сегодня ему удалось сместить с поста руководителя комиссии по местному самоуправлению Алексея Вихарева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Володин вынес вопрос о смене председателя комиссии по МСУ в отсутствие самого Алексея Вихарева – вместо него заседанием руководила зампредседателя комиссии Анастасия Немец. Инициативу Володина поддержал Константин Киселев. Он заявил, что Вихарев отлично справлялся с обязанностями руководителя комиссии, но он будет голосовать за его отставку по политическим мотивам. «Моя позиция нацелена на укрепление думы. Мне категорически не нравится, как работает администрация города. А Вихарев идет с ними на контакт», – заявил он.

Еще один соратник спикера – Владимир Стругов также отметил, что не имеет личных претензий к руководителю комиссии. Но, по его мнению, в думе должна быть «добрая традиция менять председателей комиссий раз в год».

«Я вижу попытку монополизировать власть в руках одной группы товарищей. Это неправильно. Дума – коллегиальный орган, который выражает мнение населения. И, в конце концов, хаять человека в его отсутствие просто некрасиво», – заявил в свою очередь Виктор Сомиков.

В поддержку Вихарева высказались Александр Колесников и Михаил Вечкензин, которые не являются членами комиссии по МСУ, но присутствовали на заседании. Колесников отметил, что Вихарев находится на своем месте: «Он взвешенный и объективный, и не истерит, что где-то снег не убрали».

Вечкензин объявил, что предложения спикера – это политическая месть, а остальные депутаты «расшатывают лодку и раскалывают партийные фракции».

«Я для себя понял, что сегодня группа депутатов пришла на комиссию с уже принятым решением. И наши выступления будут бесполезны. Но я все-таки выступлю. Сейчас происходит нарушение всех принципов, этики и демократии. Все, что происходит здесь, – это маразм. И мы так далеко зайдем, если будем продолжать идти по этому пути», – заявил Михаил Матвеев.

В итоге за отстранение Вихарева с должности председателя комиссии по МСУ проголосовали восемь человек, трое – Немец, Сомиков и Матвеев – были против. Новым руководителем выбрана Ира Овчинникова.

Окончательное решение о смене председателя комиссии будет принято на заседании думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

После пожара в приюте на Дунайской возбуждено уголовное дело. / Китайских студентов УрФУ переведут на дистанционное обучение. / Одна женщина погибла, 33 человека спаслись при пожаре в благотворительной организации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»