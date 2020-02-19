«Ударили в спину», – Вихарев прокомментировал свое снятие с должности главы комиссии по местному самоуправлению

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев прокомментировал РИА «Новый День» свое утреннее снятие с должности руководителя комиссии по местному самоуправлению.

«Все большие войны начинались с одной единственной провокации. И почти всегда эту провокацию совершали исподтишка, нанося удар в спину, затем прячась в толпе. Потом провокаторы наблюдали, как погибают миллионы, рушатся империи, отсиживаясь в своих теплых штабах. Вспомнил об этом потому, что голосование по моей отставке было провокацией, проведенной по той же схеме. Никто не смог высказать хоть как-то обоснованные претензии в мой адрес, даже мои оппоненты признавались, что комиссия работает эффективно. При этом те, кто затеял провокацию, открыто на заседании признались, что моя отставка нужна им для начала войны с мэром и его командой. И они выбрали момент, когда я нахожусь в командировке и не могу ответить на вопросы. Ударили в спину», – отметил Алексей Вихарев. И продолжил: «Но это будет не война с конкретными личностями. Это будет война с властью в целом – с губернатором, который одобрил кандидатуру Высокинского, с президентом, который одобрил избрание Куйвашева. Это будет сражение с каждым жителем города. Ради чего? Ради интересов узкой группы лиц.

Возможно, кто-то сводит со мной счеты за мою принципиальную позицию по вопросу о переезде думы в ЦУМ. Они меня не сломят, я останусь против. Возможно, кого-то пугает моя излишняя, по их мнению, активность в работе с избирателями. Они меня не сломят. Я буду дальше работать еще активнее.

Если моя отставка позволит прекратить большую войну, предотвратить потери, которые грозят городу, я буду только рад. Но ведь она не прекратит. Провокаторы будут требовать новых жертв. Поэтому я буду действовать. Действовать во благо горожан и города».

Напомним, городская дума Екатеринбурга дает поводы для статей в СМИ второй день подряд. Накануне спикер Игорь Bолодин, получивший широкие полномочия, начал менять председателей постоянных комиссий. Вчера Володин пытался отстранить Александра Колесниковa, но потерпел неудачу.

Сегодня ему удалось сместить с поста руководителя комиссии по местному самоуправлению Алексея Вихарева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Володин вынес вопрос о смене председателя комиссии по МСУ в отсутствие самого Алексея Вихарева – вместо него заседанием руководила зампредседателя комиссии Анастасия Немец. Инициативу Володина поддержал Константин Киселев. Он заявил, что Вихарев отлично справлялся с обязанностями руководителя комиссии, но он будет голосовать за его отставку по политическим мотивам.

Еще один соратник спикера – Владимир Стругов также отметил, что не имеет личных претензий к руководителю комиссии. Но, по его мнению, в думе должна быть «добрая традиция менять председателей комиссий раз в год».

В итоге за отстранение Вихарева с должности председателя комиссии по МСУ проголосовали восемь человек, трое – Немец, Сомиков и Матвеев – были против. Новым руководителем выбрана Ира Овчинникова.

Окончательное решение о смене председателя комиссии будет принято на заседании думы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

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