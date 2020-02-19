Обсерватор по коронавирусу в больнице № 40 сегодня закроется

В екатеринбургской городской больнице № 40 сегодня, судя по всему, закроется обсерватор для людей, которых надо изолировать на две недели из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», вчера вечером из инфекционного отделения были выписаны 7 человек, помещенных в боксы.

Напомним, как рассказала накануне «Новому Дню» жительница Екатеринбурга, пожелавшая остаться неназванной, вечером 17 февраля она на скорой помощи была доставлена в инфекционное отделение больницы № 40 с подозрением на кишечную инфекцию. Женщина стала свидетелем того, как некие люди в противочумных костюмах привезли в больницу 6 китайцев и 4 русских – всех экстренным порядком определили в боксы инфекционного отделения лечебного учреждения. Женщина слышала, что принимавшие и оформлявшие их медики сороковой больницы упоминали в разговорах коронавирус.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» другой пациент инфекционного отделения больницы № 40, также практически ночью и внезапно семерых из десяти изолированных вчера вечером выписали из отделения и куда-то увезли.

При этом в личных беседах врачи, с которыми удалось поговорить пациентам инфекционного отделения, уверяли: анализы у поступившей сутки назад группы отрицательные, они совершено здоровы, коронавируса у них нет.

По неофициальной информации, которой располагает РИА «Новый День», семерых из группы, помещенной в больницу № 40, вчера забрали работодатели. Сегодня вечером, как ожидается, заберут и оставшихся троих. Таким образом, обсерватор по коронавирусу в больнице № 40, видимо, закроется ввиду отсутствия необходимости. А инфекционное отделение сможет принимать для лечения действительно нуждающихся в этом людей.

РИА «Новый День» обратился за комментариями в городскую больницу № 40, там сообщили, что медучреждение работает в обычном режиме.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

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