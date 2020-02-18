А сказали, что больше не будет – в Екатеринбурге снова заработал обсерватор по коронавирусу

В Екатеринбурге сложилась непонятная ситуация с обсерваторами для людей, прибывших из Китая. Несмотря на заявления властей, что в уральской столице такие площадки больше организовывать не будут, сделать это все-таки пришлось . Как стало известно РИА «Новый День», в ночь на вторник, 18 февраля, в инфекционное отделение больницы № 40 привезли 10 человек, которых надо изолировать от общества на две недели в связи с вспышкой коронавируса.

В редакцию РИА «Новый День» обратилась одна из посетительниц больницы № 40, она стала невольной свидетельницей того, как ночью некие люди в противочумных костюмах привезли 6 китайцев и 4 лиц славянской национальности – всех их экстренным порядком определили в боксы инфекционного отделения лечебного учреждения.

«Ночью меня привезли в инфекционное отделение ГКБ № 40 с симптомами пищевого отравления. Я беременна, медики заподозрили кишечную инфекцию, однако от госпитализации я сама отказалась – уже перед самым оформлением в стационар. Я ушла из больницы, потому что увидела, как по коридорам ходят какие-то люди в противочумных комплектах и испугалась. Параллельно я слышала разговоры о том, что в боксы заселяют людей по подозрению на коронавирус, и несмотря на то, что их пробы отрицательные, они все равно будут находиться в изоляции две недели. Я решила, что мне лучше будет дома», – рассказала женщина, пожелавшая остаться неназванной в интервью «Новому Дню».

Пациенты терапевтического стационара той же ГКБ № 40 рассказали, что в палатах отделения поставили дополнительные койки, причем делали это ночью. Для чего проводилось уплотнение – никто не объяснял, люди предположили, что для перевода к ним больных из других отделений.

Официально ведомства не комментируют ситуацию – ни Минздрав, ни Горздрав, ни Роспотребнадзор. Не удалось получить комментарии по ситуации в больнице № 40. Между тем, еще вчера заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что после того, как в конце недели из обсерватора в санатории «Бодрость» выпустят граждан КНР, новых площадок открывать власти не планируют. «У нас работает только один обсерватор и, я надеюсь, в ближайшее время в нем тоже не будет необходимости, потому что пройдет карантинный срок», – отметил Креков.

Добавим также, что еще 24 января было утверждено постановление главного санитарного врача России по недопущению завоза и распространения коронавируса в РФ. О том, что у каждого из субъектов УрФО должен быть четкий план действий, говорил на специальном совещании в конце прошлого месяца полпред президента России на Урале Николай Цуканов. «Везде должен быть региональный план профилактических мероприятий, они должны быть рассмотрены в рамках заседаний санитарно-эпидемических комиссий. Коллеги, прошу Роспотребнадзор алгоритм действий проговорить со всеми медучреждениями. Маршрутизация, дезинфекция, защита персонала. Прошу отработать. Провести учения», – говорил он.

Пока в инфекционном отделении работает обсерватор, остается непонятным, как будет оказываться помощь срочным больным, прикрепленным к этому медицинскому учреждению. Очевидно, теперь их придется перераспределять в другие больницы. РИА «Новый День» готовит запрос по данному поводу в медицинские ведомства региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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