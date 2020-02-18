Утонул, как «Титаник»: кинотеатр «Салют» со столетней историей прекратил работу (ВИДЕО)

Сегодня представители городской администрации пригласили журналистов в легендарный кинотеатр «Салют», объяснили, почему он меняет функционал и что там будет теперь.

«Салют» закрылся

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшее время начнется переоборудование здания под нужды центра «Одаренность и технологии» (городской Дворец детского творчества). Заместитель начальника городского департамента образования Ольга Бабченко рассказала, что еще перед созданием проектно-сметной документации будет проведена экспертиза всех несущих конструкций. Затем здание приведут в соответствие со всеми нормативными требованиями, которые предъявляются к образовательным учреждениям. Больше всего работы предстоит с освещением – сейчас в здании недостаточно светло. Кроме того, предстоит косметический ремонт, восстановление инженерных коммуникаций. Конкретные сроки окончания всех работ пока неизвестны.

Директор городского центра «Одаренность и технологии» Татьяна Зыкова заявила, что на сегодняшний день в здании работают только два их сотрудника – вахтер и сторож. Дети здесь появятся еще нескоро. Хотя центр планирует уже в марте провести здесь одно из городских детских мероприятий. В дальнейшем здесь будут проходить выставки, фестивали, творческие конкурсы, также сюда могут перейти некоторые коллективы из Дворца пионеров. В оставшихся кинозалах можно будет увидеть в том числе и ленты, снятые воспитанниками Дворца детского творчества. Кроме того, останется кинопоказ лучших детских и юношеских фильмов, но не с коммерческой целью, а чтобы приобщить детей к истории кино.

Для формата семейного кинопросмотра, считает Татьяна Зыкова, здание «Салюта» больше не подходит. Она вспомнила, что год назад была здесь на премьере, и в зрительном зале на 450 мест сидели только шесть человек. Она связывает это с растущей популярностью кинотеатров в крупных торговых центрах, где можно не только посмотреть кино, но и пообедать, сделать покупки, кроме того, они оборудованы автопарковками.

Напомним, когда-то ситуация была другой. В 1997 году блокбастер Джеймса Кэмерона «Титаник» демонстрировали в «Салюте» 12 месяцев подряд (и за это кинотеатр включили в книгу рекордов Гиннеса). Мировая премьера фильма состоялась 19 декабря, а через год было решено эту дату отметить. «Титаник» на кинопленке по-прежнему хранится в здании «Салюта», но его новый директор Жанна Кузнецова наотрез отказалась показать «Новому Дню» коробку с легендарной копией, заявив, что «не знает, как будет использовано это изображение».

Добавим, что в ближайшее время из здания «Салюта» выедут музей карикатуры и планетарий. Новый пользователь здания разрешил им остаться, пока они не найдут себе новые помещения. Также здесь больше не будет ресторана, поскольку там продается алкоголь. В будущем здесь появится детское кафе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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