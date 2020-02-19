Для ветеранов, которые не смогут прийти 9 мая на площадь, устроят личные парады Победы под окнами

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский рассказал, что в 2020 году для ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогут по состоянию здоровья приехать на площадь 1905 года, чтобы посмотреть парад 9 Мая, будут проведены собственные праздничные мероприятия. Для каждого лично.

«С каждым годом ветеранов все меньше, для многих этот парад может стать последним, и мы приложим все усилия, чтобы показать всем ветеранам, что они отдавали свое здоровье, жизни, защищая наше Отечество, не зря. Те, кто по состоянию здоровья не смогут прийти на площадь 1905 года в День Победы, мы планируем акцию «Парад для каждого ветерана» – после парада расчеты выйдут к месту проживания ветеранов и проведут мероприятия под окнами их домов», – сказал он.

Екатеринбург, новый День, Екатерина Норсеева

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