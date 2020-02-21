Скандал в «Яблоке»: потенциальный кандидат на выборы публично сжег меморандум партии и объявил ее иноагентом

Свердловское отделение партии «Яблоко» срочно меняет кандидата для довыборов в заксобрание региона. Предыдущий претендент – гражданский активист из Серова Александр Столбов – публично сжег меморандум организации из-за позиции по Крыму. В документе говорится, что Россия должна признать суверенитет Украины в границах 2013 года. Столбов заявил, что не готов такой ценой участвовать в выборах и объявил «Яблоко» иноагентом.

Как сообщил РИА «Новый День» член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин, 24 февраля будет поставлен вопрос об исключении Александра Столбова из рядов партии. «Думаю, решение будет единогласным», – отметил он. На этом же заседании «Яблоко» рассмотрит другую кандидатуру для участия в парламентских довыборах – это Сергей Лоскутов, бывший член партии «Зеленых», который сейчас возглавляет свердловское общественное движение «Зеленый фронт».

Активист сжег меморандум

Впрочем, Александр Столбов сам готов выйти из партии, так как «Яблоко», по его словам, действует не в интересах страны и ее граждан.

«Я состою в партии с 10 августа 2019 года. Тогда в Серовском округе проходили довыборы в Госдуму. Приехала Ирина Скачкова (кандидат в Госдуму от «Яблока», – прим. ред.), она учитель, я тоже тогда работал в школе. Познакомились, я решил поддержать ее на выборах. Если честно, то уже после вступления в партию я видел по телевизору, как Явлинский говорил про Крым. Тогда подумал, что это было его личное мнение, тем более что он больше не руководит «Яблоком». Но когда я увидел этот пункт в меморандуме, что Крым должен вернуться в состав Украины, то понял: нет, это не для меня. Я патриот. Более того, я написал президенту РФ и попросил внести поправки в Конституцию, чтобы «Яблоко» и другие подобные организации, которые финансируются с Запада и мечтают расчленить территорию России, были признаны иностранными агентами и ликвидированы. Я тут зашел в соцсети «Яблока» и увидел, что они постоянно ездят на какие-то семинары в Европу, где им, видимо, промывают мозги. А потом приезжают сюда и идут в депутаты. Для меня это вообще неприемлемо», – рассказал собеседник агентства.

Максим Петлин в беседе с «Новым Днем» описал несколько иную версию событий. «Да, мы действительно предлагаем всем нашим кандидатам подписать меморандум партии. Это программный документ, который был принят съездом в декабре прошлого года. У нас были случаи, когда люди выдвигались от «Яблока», а потом несли ахинею, делали заявления, не соответствующие нашей программе. Почему на Столбова обратили внимание? Журналисты нашли его неоднозначное высказывание двухлетней давности по поводу Крыма (Александр Столбов вышел из КПРФ, так как не согласился с решением лидера партии Геннадия Зюганова проигнорировать митинг в честь трехлетия присоединения Крыма к России, – прим. ред.), поэтому мы принципиально попросили его подписать меморандум. Он сначала в нашей переписке говорил, что это происки провластных СМИ. Потом на мой вопрос: «Какое ваше отношение к Крыму?» он мне ответил, мол, где Крым, а где Краснотурьинск, и это не имеет отношения к выборам. То есть где-то он даже поступил нечестно, скрыл свою позицию. А через два дня он присылает видео, на котором сжигает наш меморандум. По-моему, это глупый поступок во всех отношениях. Если у тебя другие взгляды, зачем вступать в оппозиционную партию?» – заявил Максим Петлин.

Напомним, довыборы в заксобрание Свердловской области по Краснотурьинскому округу № 16 состоятся 17 мая. Выдвижение кандидатов началось с 16 февраля. От «Единой России» в избирательной гонке участвует победитель праймериз, глава Ивделя Петр Соколюк. Остальные партии официально еще не представили своих претендентов на депутатское кресло.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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