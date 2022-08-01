Лидер свердловского «Яблока» рассказал о будущем партии

Председатель свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин заявил, что партия не планирует самороспуск и продолжит подготовку к выборам-2022, опровергнув слухи о возможной ликвидации оппозиционной партии, которые появились сразу в нескольких политических telegram-каналах.

«На мой взгляд, это все бредни. Для ликвидации партии нужна определенная процедура. Должны быть замечания и предупреждения от Минюста. Сейчас «Яблоко» не попадает ни под один критерий, по которому партию можно ликвидировать. В 2022 году мы зарегистрировали новый устав партии. Поэтому оснований для принудительного закрытия просто нет. Были инсинуации по поводу признания «Яблока» партией-иноагентом. Но мы не получаем зарубежное финансирование. Партия живет на пожертвования от граждан РФ. А самороспуска «Яблока» точно не будет. Мы как выдвигали кандидатов на выборах – так и продолжаем это делать. Хотя сейчас по понятным причинам наших кандидатов стало меньше», – прокомментировал «Новому Дню» Максим Петлин.

Он также опроверг информацию о том, что всех кандидатов «Яблока» обязывают подписать меморандум с критикой спецоперации на Украине. «Кандидаты подписывают партийный меморандум политической альтернативы, который был принят в 2008 году, а последняя его редакция была в 2018 году – задолго до начала спецоперации», – сообщил собеседник агентства.

Отметим, в партийном документе все же есть пункт о признании суверенитета Украины в границах 2013 года и «крымском вопросе», который, по мнению «Яблока», нужно решать с участием международной конференции. Пару лет назад из-за этого случился скандал на муниципальных выборах в Свердловской области. В Серове потенциальный кандидат «Яблока» внезапно прозрел, публично сжег меморандум и пожаловался на партию в администрацию президента РФ.

В этом году в Свердловской области от «Яблока» баллотируется всего один кандидат – предприниматель Владимир Севостьянов участвует в выборах думы Сухого Лога. Пока кандидат не прошел регистрацию в избирательной комиссии, но сдал все необходимые документы. В соседней Челябинской области кандидат «Яблока» Сергей Шичков, который шел на довыборы в заксобрание, не сумел собрать необходимое количество подписей в свою поддержку, и избирком отказал ему в регистрации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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