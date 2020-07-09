Из свердловского «Яблока» исключили активистку, которая уличила однопартийца в голосовании «за» поправки в Конституции

Свердловское отделение партии «Яблоко» исключило из организации экс-зампредседателя Ирину Скачкову с формулировкой «за нанесение политического ущерба». Как рассказала «Новому Дню» Скачкова, причиной стал пост в закрытой группе «яблочников» «ВКонтакте»: она рассказала, что член партии Сергей Рябков голосовал «за» поправки в Конституции и опубликовала фото со страницы Рябкова.

«Мне сказали, что я клевещу на партию тем,что пишу про товарища, что он якобы член партии, хотя он уже не член партии. О том, что он вышел из партии, я не знала, как, к слову, не знали и некоторые другие», – прокомментировала Ирина Скачкова. Пост был размещен пару дней назад, накануне активистку исключили из «Яблока». Отметим, Сергей Рябков, судя по сайту «Яблока», все еще числится членом партии.

У руководства реготделения другая версия. «Вопрос об ее исключении решался в начале года, а вчера на заседании были изложены все аргументы. В прошлом году у нас прошла конференция, где выбрали председателя реготделения. Она эти выборы проиграла. После чего в сети, скажем так, началась крайне грязная дискуссия, стали появляться сообщения, порочащие партию, такую деятельность она вела систематически. Ее исключили за нанесение политического ущерба», – прокомментировал председатель реготделения Сергей Хоренженко.

Такое же объяснение этих событий у члена федерального бюро партии «Яблоко» Максима Петлина. «Когда она проиграла выборы, начались посты, что якобы там были подкупы и так далее. При всем уважении к Ирине Викторовне, от ее деятельности вред для партии был очевиден. Этот пост о Рябкове, абсолютно непроверенный, был последней каплей. Сергей Рябков сам звонил, кстати, Хоренженко, и сказал, что он вообще не голосовал, а просто выложил образец бюллетеня и свою фотографию с участка, он был членом УИКа. Фото можно по-разному интерпретировать(на фото изображен Рябков с еще одним мужчиной, рядом фото бюллетеня с «галочкой» в пункте «за», – прим. ред.). Да, на сайте партии он еще есть, московский офис работает в удаленном режиме, и мы данные не отправляли», – рассказал Петлин.

Ирина Скачкова, отметим, сама признает, что допускала негативные высказывания в адрес нового руководства реготделения. С дальнейшими планами она пока не определилась. «Мне советуют обратиться в партийный арбитраж, но я отдаю себе отчет в том, что наличие партийности влечет за собой обязательства, в том числе по критике ближайшего руководства. Надо разобраться», – добавила она.

Отметим, последний известный скандал в свердловском реготделении «Яблока» произошел в феврале этого года, когда потенциальный кандидат на выборы публично сжег меморандум партии и объявил ее иноагентом. После чего партия срочно сменила кандидата на довыборы в заксобрание.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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