В обсервацию в Верхней Пышме на две недели поместили 22 китайцев

В Свердловской область появилась новая временная обсервация для китайских граждан. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», в изолированные от внешнего мира боксы в инфекционной больнице Верхней Пышмы сегодня были помещены 22 человека. По данным медиков, у всех изолированных граждан Китая взяты анализы на коронавирус, все результаты отрицательные. Но, согласно привалам борьбы с распространением коронавируса, китайцы все равно должны провести две недели в изоляции.

Напомним, в России больных коронавирусом нет. Два гражданина КНР, у которых было выявлено заболевание, успешно прошли лечение в Тюмени и Забайкалье.

Единственная гражданка России, больная коронавирусом, сегодня была госпитализирована с круизного судна, находящегося на карантине у берегов Японии.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.20

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