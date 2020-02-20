Из «Бодрости» начали выпускать китайцев, но власти не знают, сколько их осталось внутри

В Екатеринбурге из обсерватора в санатории «Бодрость», куда поместили на карантин несколько десятков китайских граждан, начали выпускать первых пациентов. Шесть человек – это граждане КНР с видом на жительство в России – покинули корпуса учреждения. Общаться с журналистами они не захотели, поясняя, что плохо понимают по-русски.

Начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов не смог пояснить, сколько человек остаются внутри. «Сегодня заканчивается карантин у части находящихся в обсерваторе, мы начинаем отпускать граждан КНР с видом на жительство в Екатеринбурге. Я бы хотел сказать спасибо за то, что эта работа была выполнена, – тем, кто нас поддерживал, депутатам. В настоящее время, сегодня и завтра, будем отпускать тех, кто находится здесь, в город. Все граждане обследованы. Могу сказать: ни у кого не подтвердилось заболевание, даже гриппом. У всех те анализы, которые были взяты на коронавирус, отрицательные. Сколько остается по количеству... надо посчитать», – сказал он.

Цифру не назвал и главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, который уточнил, что те шестеро, которых отпустили сегодня, – «самые первые прибыли в город». «У них закончился карантин. Они разными рейсами прибывали», – подчеркнул он.

По словам представителей городского здравоохранения, все граждане КНР перед окончанием карантина получают на руки результаты четырех лабораторных исследований, которые показывают, что у них нет коронавируса. «У части пациентов не пришли результаты от референс-лаборатории, которые им должны вручить, идет оформление медицинских документов – в том числе уведомления органов Роспотребнадзора, что эти граждане должны определенное время находиться под медицинским наблюдением», – уточнил Александр Харитонов.

Всего, по его словам, медики Екатеринбурга установили наблюдение за 700 гражданами КНР и России, начиная с 22 января. У всех результаты на коронавирус отрицательные, за большей частью из этого числа наблюдают врачи районных поликлиник. Что до представителей КНР, изолированных в «Бодрости», то, скорее всего, оставшиеся граждане покинут ее уже к середине следующей недели. После в санатории начнут санитарную обработку. Через какое время он откроет двери для обычных граждан, пока неизвестно.

Неясно и то, где будут «обсервировать» новых граждан, пребывающих из-за рубежа. «Не могу сказать. Все зависит от тех мер, которые надо будет проводить, и от того, как будут развиваться события. Коллектив «Бодрости» молодцы, выдержали хорошее испытание, прошли хорошую тренировку», – отметил главный эпидемиолог города.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.20

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