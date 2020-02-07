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Пятница, 7 февраля 2020, 11:56 мск

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К санаторию «Бодрость» подъехали автобусы с китайцами

Автобусы с гражданами Китая, которые прилетели сегодня в Екатеринбург, подъехали к санаторию «Бодрость». Как передает корреспондент «Нового Дня» с места событий, кортеж состоял из двух автобусов ЛиАЗ с табличками «Заказной», и микроавтобуса Роспотребнадзора. Водителей облачили в маски и защитные костюмы. Пассажиров выводили из автобусов по четыре человека и отправляли в здание лечебницы. Все официальные лица, находящиеся около санатория, от общения с прессой отказались. Зато свое мнение высказали местные жители, которые с самого утра караулят автобусы. Они против, считают, что такое соседство может стать для них опасным.

Отметим, незадолго до того, как приехали автобусы из аэропорта, к «Бодрости» подъехала маршрутка с пылесосами и оборудованием для дезинфекции. Также подвозили продукты.

Чтобы разместить в «Бодрости» китайцев, оттуда спешно накануне выгнали всех гостей. В мэрии заверили, что они получат компенсацию. Корреспондент «Нового Дня» сегодня заметил несколько женщин, выходящих из санатория, – они представились гостями, но от комментариев отказались. В ближайшее время смотрите подробности в видеосюжете на нашем канале.

Екатеринбург, Елена Иванова

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