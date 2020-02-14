Из Екатеринбурга уберут пункт изоляции для граждан с подозрением на коронавирус

Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге больше не будет использоваться как пункт обсервации для прибывших из Китая. Если потребуется вновь изолировать людей, приехавших из эпицентра вспышки коронавируса, их отвезут в учреждения, находящиеся за чертой города. Такое решение было принято на высоком уровне, с участием областного минздрава, сообщил «Новому Дню» екатеринбургский депутат Константин Киселев. В горздраве Екатеринбурга подтвердили эту информацию. Оперативно получить комментарий областного министерства здравоохранения не удалось.

Напомним, сейчас в санатории «Бодрость» находятся 64 китайца, большая часть из них прилетели последним рейсом из Пекина 7 февраля. Несмотря на отрицательные результаты анализов на коронавирус, граждане КНР будут находиться под наблюдением медиков до 21 февраля.

«Почти все депутаты выступили против размещения пункта обсервации на территории города. Во вторник мы обсудили эту ситуацию с представителями горздрава и Роспотребнадзора (совещание проходило за закрытыми дверями – прим. ред.). Выяснилось, что санаторий «Бодрость» выбран пунктом для изоляции граждан по постановлению главы администрации города от 2017 года. Медики действовали по инструкции. Но депутаты жестко поставили вопрос, и теперь принято новое решение», – рассказал Киселев.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге под медицинским контролем находятся более 300 человек в связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусом в мире. По официальным данным на 14 февраля, в Свердловской области не зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом 2019-nCoV.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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