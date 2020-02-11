Под наблюдением больше 300 человек – в мэрии прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Екатеринбурге под медицинским контролем находятся больше 300 человек в связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусом в мире. По официальным данным минздрава Свердловской области и горздрава Екатеринбурга, в городе и регионе нет случаев заражения, подтвержденных лабораторно.

При этом число «пациентов» санатория «Бодрость», где власти организовали обсервацию для китайских граждан, имеющих вид на жительство в России, увеличилось по сравнению с прошлой неделей. Ранее их было 58 – все это пассажиры последнего чартерного прямого рейса Пекин – Екатеринбург, которых закрыли на 14 дней под наблюдением медиков на прошлой неделе. Теперь же число находящихся в санатории увеличилось – до 64 человек. Об этом сегодня на брифинге в мэрии сообщил главный эпидемиолог города Александр Харитонов. Начальник горздрава Екатеринбурга Денис Демидов, в свою очередь, уточнил, что все находящиеся в обсервации «абсолютно здоровы».

Г-н Харитонов также уточнил, что лечебно-профилактические учреждения Екатеринбурга ведут наблюдение и за гражданами РФ, недавно побывавшими в Китае. Речь идет не только о тех, кто прилетел из КНР на Урал напрямую, но и о тех, кто добирался с пересадками – всего 252 человека. При этом, как выяснилось, никто не запрещал выходить им на улицу. По словам Александра Харитонова, в постановлении главного санитарного врача Свердловской области, которые раздали прибывшим из Китая туристам, не говорится об изоляции – гражданам рекомендовано не посещать массовые мероприятия, ограничить передвижение по территории города, чаще находиться дома.

Под особый контроль взята ситуация на «Таганском ряду» – там устроен медпункт, все граждане КНР ежедневно приходят туда для измерения температуры и проверки состояния здоровья.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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