В больницу Каменска-Уральского поступила женщина с подозрением на коронавирус – она прилетела из Китая

В больнице Каменска-Уральского медики второй день лечат женщину, недавно прилетевшую из Китая. Пациентку разместили в отдельном боксе, чтобы не создавать риска контактов с другими больными. Врачи не исключали, что у женщины может быть коронавирус.

Как пишут СМИ Каменска-Уральского, женщина поступила в больницу накануне, 10 февраля. Медперсонал сразу предупредили, что пациентка недавно вернулась из Китая и нельзя исключать коронавирус. Больная находится в отдельном боксе инфекционного отделения.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области РИА «Новый День» сообщили, что действительно в больнице Каменска-Уральского на лечении находится женщина, у которой подозревали коронавирус. Но лабораторно диагноз не подтвердился. Врачи лечат пациентку от ОРВИ.

«В Свердловской области по-прежнему нет ни одного подтвержденного случая коронавируса. При этом за все время в разных больницах региона вот так, отдельно от других пациентов, врачи размещали уже более 30 человек», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, только в Екатеринбурге на данный момент под контролем находится 300 человек – их наблюдают медики. В обсервации в санатории «Бодрость» сейчас размещены более 60 граждан КНР. Также обсервации есть и по области, например, в Богдановиче.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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