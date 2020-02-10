На Урале выросло число китайцев, помещенных под замок из-за коронавируса

В Свердловской области еще 22 гражданина КНР помещены под наблюдение медиков в связи с ситуацией с коронавирусом. Речь идет о сотрудниках промпредприятия в городе Богдановиче.

Всего в заводском общежитии сейчас находятся 70 китайцев, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области. Заболевших среди них нет, но спецмеры предпринимаются, чтобы исключить малейшую возможность распространения коронавируса. Под наблюдением медиков граждане Китая пробудут 14 дней – срок, равный по длительности инкубационному периоду коронавируса. Люди, которых поместили под замок, – это те, кто за последнее время выезжал в КНР на время отпуска.

Также, напомним, в Екатеринбурге в санатории «Бодрость» содержатся 58 граждан КНР, которые прибыли на прошлой неделе последним чартером из Пекина. Россиян, летевших тем же рейсом, отправили под домашнее наблюдение – им запрещено выходить из дома и принимать гостей, каждого уведомили об ответственности за нарушение режима, если вирус распространится по Екатеринбургу. Впрочем, никто не проверяет, как соблюдается запрет, – медики навещают пассажиров рейса раз в день, китайцев же продержат в санатории две недели.

Сейчас прямое сообщение с КНР остановлено – не летают самолеты и не ездят поезда. Добраться в Екатеринбург из Поднебесной можно только через Москву. Ранее «Новый День» писал, что 175 китайских студентов УрФУ отправились на каникулы домой. Отдых им продлили до 1 марта по рекомендации правительства РФ и предложили дистанционные формы обучения. Но если им все же удастся вернуться в Екатеринбург, им также придется пройти двухнедельный карантин.

Граждане Китая, которые арендуют торговые места на рынке «Таганский ряд», с конца прошлой недели ежедневно обязаны проходить обязательные профилактические медосмотры. Составляются списки лиц, с которыми контактируют китайские арендаторы рынка – индивидуальные предприниматели.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.20

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