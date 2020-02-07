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Пятница, 7 февраля 2020, 16:25 мск

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Китайских арендаторов «Таганского ряда» обязали ежедневно проходить медосмотр

Граждане Китая, которые арендуют торговые места на рынке «Таганский ряд», с сегодняшнего дня будут ежедневно проходить обязательные профилактические медосмотры.

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе ЗАО «Таганский ряд». Ранее санитарные врачи только просили немедленно сообщать о выявленных случаях любого недомогания китайских арендаторов. Но пока, заявляют в администрации рынка, ни одного такого случая не было.

Теперь горздрав обязал «Таганский ряд» обеспечить ежедневное прохождение профосмотра всех работающих на рынке граждан Китая, вне зависимости от того, выезжали они на новогодние каникулы на родину или нет. «Наше руководство готово в случае необходимости организовать эту работу в круглосуточном режиме. Все предписания официальных органов мы неукоснительно выполняем», – подчеркнули в пресс-службе.

Осмотры проводятся в одном из помещений самого рынка. Первый начался сегодня в 14-30 – вскоре после крупного совещания в Роспотребнадзоре, на котором, по данным агентства, присутствовал и директор рынка Анатолий Никифоров. Кроме того, составляются списки лиц, с которыми контактируют китайские арендаторы рынка, индивидуальные предприниматели. Это, прежде всего, продавцы, которых они нанимают самостоятельно и которые раньше напрямую с администрацией рынка не взаимодействовали. Одновременно составляются списки граждан КНР, которые на новогодние каникулы ездили на родину. Пока их точное число неизвестно, но оно выясняется. Точные данные будут известны уже через несколько дней.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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