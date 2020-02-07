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Пятница, 7 февраля 2020, 11:57 мск

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Чиновники и санврачи собрались на совещание по коронавирусу

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области в эти минуты идет совещание, обсуждаются меры по изоляции, карантину и недопущению распространения коронавируса. Участвуют представители горздрава, минздрава, Роспотребнадзора. Через несколько минут в этом же здании должна состояться пресс-конференция санврачей.

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге организована зона обсервации для китайцев, прилетевшие сегодня в Кольцово граждане КНР 14 дней пробудут в санатории «Бодрость». Россиян, прилетевших тем же бортом, отправили по домам. Для китайцев карантин стал неожиданностью, заранее их не предупреждали.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.02.20

Очевидцы: китайцы узнали о карантине только в Кольцово. / «Лыжню России» около карантинного санатория отменили. / К санаторию «Бодрость» подъехали автобусы с китайцами. Читать дальше

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Метки / Эпидемии

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