Что рассказывают продавцы и посетители китайского рынка о коронавирусе (ВИДЕО)

Сегодня «Новый День» вновь побывал на «Таганском ряду», чтобы узнать, как китайские новогодние каникулы сказались на работе торговых площадей. Съемочная группа выяснила, что на праздники некоторые реализаторы ездили домой, где бушует коронавирус. Но при этом большинство вернулись из Поднебесной, так что торговые точки не пустуют.

Китайский рынок

Сотрудники рыночного комплекса отмечают, что опасаются инфекции оптовики. «Оптовики спрашивают: «Как у вас с коронавирусом?». Мы же не в Китае, какой коронавирус. Это от безграмотности», – считает одна из работниц.

Некоторые реализаторы ходят в медицинских масках, чтобы обезопасить себя от заражения. Поток покупателей в торговых рядах за месяц визуально не изменился. Впрочем, некоторые покупатели с опаской подходят к продавцам, которые приехали из Поднебесной. «Мы стараемся близко к ним не подходить и не общаться с ними. У меня ворот высокий, я его поднимаю. Граждане Китая спрашивают, зачем я так делаю, и обижаются», – говорит одна из покупательниц.

Ранее мы рассказывали об обстановке на «Таганском ряду» на 10 января, когда в обществе активно начали обсуждать вспышку коронавируса в Китае.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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