российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 февраля 2020, 14:32 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Что рассказывают продавцы и посетители китайского рынка о коронавирусе (ВИДЕО)

Сегодня «Новый День» вновь побывал на «Таганском ряду», чтобы узнать, как китайские новогодние каникулы сказались на работе торговых площадей. Съемочная группа выяснила, что на праздники некоторые реализаторы ездили домой, где бушует коронавирус. Но при этом большинство вернулись из Поднебесной, так что торговые точки не пустуют.

Китайский рынок

Сотрудники рыночного комплекса отмечают, что опасаются инфекции оптовики. «Оптовики спрашивают: «Как у вас с коронавирусом?». Мы же не в Китае, какой коронавирус. Это от безграмотности», – считает одна из работниц.

Некоторые реализаторы ходят в медицинских масках, чтобы обезопасить себя от заражения. Поток покупателей в торговых рядах за месяц визуально не изменился. Впрочем, некоторые покупатели с опаской подходят к продавцам, которые приехали из Поднебесной. «Мы стараемся близко к ним не подходить и не общаться с ними. У меня ворот высокий, я его поднимаю. Граждане Китая спрашивают, зачем я так делаю, и обижаются», – говорит одна из покупательниц.

Ранее мы рассказывали об обстановке на «Таганском ряду» на 10 января, когда в обществе активно начали обсуждать вспышку коронавируса в Китае.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 06.02.20

Туроператор заплатит клиентке 105 тысяч за то, что не купил билет на самолет ее дочке. / Строители на месяц закроют улицу Войкова на Эльмаше. / В свердловском управлении ЗАГСа рассказали, какие пары чаще разводятся. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Пневмония из Поднебесной может добраться до Урала после китайского Нового года (ВИДЕО)

Метки / Эпидемии

«Чтоб неповадно было»: Путин поручил отбирать лицензии у аптек за завышение цен

В аптеках Екатеринбурга заканчиваются маски

В Роспотребнадзоре распорядились срочно изолировать всех вернувшихся из Китая

Жительница Уханя поделилась страшными подробностями выживания в зараженном городе

Стало известно состояние россиян, доставленных в тюменский карантин из Китая

На Ямале из-за коронавируса госпитализирована школьница

Последние данные: от коронавируса погибло почти 500 человек, почти 25 тысяч заражены

В Ухане для больных коронавирусом строят еще три больницы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, Экономика, Эпидемии,