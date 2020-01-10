Пневмония из Поднебесной может добраться до Урала после китайского Нового года (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» побывала сегодня на «Таганском ряду», где среди прочих трудятся граждане Китая. Некоторые уроженцы Поднебесной рассказали, что не слышали о вспышке атипичной пневмонии. Другие не опасаются за здоровье своих родных, так как их дом находится на севере Китая, а болезнь начала распространяться в городе Ухань, на юго-востоке страны. Подробности – в нашем видео.
Китайцы о пневмонии и поездках на родину
Ранее РИА «Новый День» писал, что заболевание вызвано новым штаммом коронавируса. По данным китайских СМИ, у заболевших высокая температура, лихорадка, затруднение дыхания, у некоторых поражены легкие. Медики из Поднебесной успокаивают, мол, болезнь не передается от человека к человеку. Эпидемиологи предположили, что пневмония распространяется после контакта с животными или с сырыми морепродуктами.
По последним данным, зарегистрировано 59 заболевших в КНР, семеро из них находятся в критическом состоянии. Еще 163 были помещены в карантин.
Предприняты меры по предотвращению распространения заболевания в России, в том числе и в Екатеринбурге. Уральские санврачи будут искать признаки болезни у пассажиров, прилетевших из Китая. Людей будут проверять тепловизорами, и всех, у кого обнаружат повышение температуры, отправят на обследование. У Екатеринбурга есть регулярное сообщение с Пекином, Харбином, Сианем, Ордосом и чартеры в Санью. «В целях недопущения распространения случаев заболеваний в Российской Федерации, в настоящее время Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в приграничных территориях», – сообщается на сайте Роспотребнадзора РФ. У санврачей особое беспокойство вызывает приближающийся Китайский новый год, с 24 по 30 января в КНР будут выходные дни, из-за чего может вырасти поток пассажиров из этой страны.
Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман
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