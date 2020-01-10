В Кольцово проверяют все рейсы из Китая из-за атипичной пневмонии

Санврачи будут искать признаки атипичной пневмонии у пассажиров, прилетающих из Китая. Людей будут проверять тепловизорами, и всех, у кого обнаружат повышение температуры, отправят на обследование.

Из-за распространения опасного заболевания в КНР Роспотребнадзор разослал письма в регионы о необходимости таких проверок. Следить за состоянием пассажиров рейсов будет и персонал самолета. Впрочем, как сообщили корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, санврачи регулярно проверяют рейсы из Китая, потому что в регионах этой страны часто случаются вспышки заболеваний.

У Екатеринбурга есть регулярное сообщение с Пекином, Харбином, Сианем, Ордосом и чартеры в Санью. «В целях недопущения распространения случаев заболеваний в Российской Федерации, в настоящее время Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в приграничных территориях», – сообщается на сайте Роспотребнадзора РФ. У санврачей особое беспокойство вызывает приближающийся Китайский новый год, с 24 по 30 января в КНР будут выходные дни, из-за чего может вырасти поток пассажиров из этой страны.

Кроме того, повышенное внимание будет уделяться прибывшим из Китая, если у них поднялась температура уже на территории Свердловской области, это касается как иностранцев, так и граждан России, если они вернулись из путешествия. «У медиков есть регламент по обследованию иностранных граждан, если у них есть признаки заболевания. Как правило, легально проживающие иностранцы обращаются к медикам. И мы призываем граждан России обращаться к медикам при ухудшении самочувствия, они по регламенту спрашивают, где, в каких странах был обратившийся, как долго», – добавили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Сложнее ситуация с нелегалами – они редко обращаются к медикам. В практике уральских санврачей есть случаи проверок мигрантов в местах их работы или проживания – из-за угрозы эпидемии кори иностранцев прививали, даже не спрашивая документов о статусе. Однако в случае атипичной пневмонии тотальных проверок не будет – во-первых, прививки просто не существует, во-вторых, ситуация не приобрела столь угрожающего характера: случаи заболевания атипичной пневмонией в Екатеринбурге пока не зарегистрированы.

По последним данным, известно о 59 заболевших атипичной пневмонией в КНР, семеро из них находятся в критическом состоянии. Еще 163 человека помещены в карантин. По данным китайских медиков, заболевание вызвал новый штамм коронавируса. Болезнь не передается от человека к человеку – по крайней мере, исследователи до настоящего времени такой связи не выявили. Эпидемиологи предполагают, что люди могли подхватить пневмонию, контактируя с животными или с сырыми морепродуктами.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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