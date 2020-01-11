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Суббота, 11 января 2020, 12:03 мск

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В Китае умер первый заболевший новым штаммом коронавируса

В Китае скончался пациент, зараженный новым типом коронавируса. В больницах остаются 39 человек, семеро из них в тяжелом состоянии. Несколько сотен человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением.

Вспышка загадочной пневмонии произошла в городе Ухань провинции Хубэй в конце декабря. У заболевших наблюдается высокая температура, лихорадка, затруднение дыхания, у некоторых поражены легкие.

Только 9 января китайские эпидемиологи выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, который передается, предположительно, через контакт с животными или сырыми морепродуктами. После этого врачи немедленно скорректировали лечение, а также методы наблюдения и диагностики.

«Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное», – сообщили в комитете по вопросам здравоохранения города Ухань.

Кроме того, под наблюдением находятся 739 человек, которые имели тесный контакт с больными. В настоящее времени симптомов заражения у них не выявлено. Предполагается, что заболевание не передается от человека к человеку.

В мире насчитывается более 30 видов коронавирусов. Эти вирусы поражают людей, кошек, собак, свиней, крупный рогатый скот и птиц.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 10.01.20

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