В Китае скончался еще один больной атипичной пневмонией

В китайском городе Ухань умер второй заболевший новым типом коронавируса. Еще пять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения.
Скончавшемуся мужчине было 69 лет. Первые симптомы появились у него 31 декабря, 4 января он почувствовал себя хуже. Несмотря на усилия врачей больной скончался 15 января, передает РИА «Новости».
В настоящее время в больницах остаются 29 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии, остальные, по словам врачей, стабильны.
Еще 119 человек из 763 человек, которые имели тесный контакт с больными, остаются под наблюдением медиков. Аномальных симптомов у них пока не выявлено. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.
Вспышка загадочной пневмонии произошла в городе Ухань китайской провинции Хубэй в конце декабря. У заболевших наблюдается высокая температура, лихорадка, затруднение дыхания, у некоторых поражены легкие. Только 9 января эпидемиологи выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, который передается, предположительно, через контакт с животными или сырыми морепродуктами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила передачу заболевания воздушно-капельным путем от человека к человеку.
11 января стало известно о гибели первого пациента, зараженного новым типом коронавируса. 13 января атипичную пневмонию выявили в Таиланде. Там заболела туристка, прибывшая из Китая. Женщина получила первичную медицинскую помощь и уехала лечиться на родину. Кроме того, в Японии выявили первый случай заболевания. Больным оказался китаец, приехавший из Уханя.
Пекин, Служба информации РИА «Новый День»
Пекин. Другие новости 17.01.20
Глава МИД Украины обсудил «поведение России» с голландским коллегой. / «Всё внимание на жирность»: ученые рассказали о продукте, продлевающем молодость. / Астрономы обнаружили планетную систему у Проксимы Центавры. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube