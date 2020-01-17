В Китае скончался еще один больной атипичной пневмонией

В китайском городе Ухань умер второй заболевший новым типом коронавируса. Еще пять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения.

Скончавшемуся мужчине было 69 лет. Первые симптомы появились у него 31 декабря, 4 января он почувствовал себя хуже. Несмотря на усилия врачей больной скончался 15 января, передает РИА «Новости».

В настоящее время в больницах остаются 29 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии, остальные, по словам врачей, стабильны.

Еще 119 человек из 763 человек, которые имели тесный контакт с больными, остаются под наблюдением медиков. Аномальных симптомов у них пока не выявлено. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

Вспышка загадочной пневмонии произошла в городе Ухань китайской провинции Хубэй в конце декабря. У заболевших наблюдается высокая температура, лихорадка, затруднение дыхания, у некоторых поражены легкие. Только 9 января эпидемиологи выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, который передается, предположительно, через контакт с животными или сырыми морепродуктами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила передачу заболевания воздушно-капельным путем от человека к человеку.

11 января стало известно о гибели первого пациента, зараженного новым типом коронавируса. 13 января атипичную пневмонию выявили в Таиланде. Там заболела туристка, прибывшая из Китая. Женщина получила первичную медицинскую помощь и уехала лечиться на родину. Кроме того, в Японии выявили первый случай заболевания. Больным оказался китаец, приехавший из Уханя.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 17.01.20

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