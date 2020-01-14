Новый штамм коронавируса из Китая может передаваться от человека к человеку, заявила ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила передачу нового типа коронавируса, выявленного в китайском городе Ухань, воздушно-капельным путем от человека к человеку. С таким заявлением сегодня выступила руководитель подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, сейчас идет расследование способа передачи пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. Почти все заразившиеся были продавцами и покупателям на городском рынке морепродуктов, ранее отмечали медики. Однако «из-за респираторного патогена, возможно, <…> была ограниченная передача от человека к человеку – особенно внутри семей», – цитирует специалиста ВОЗ РИА «Новости». «Передача вируса от человека к человеку, безусловно, вероятна», – подчеркнула Мария Ван Керкхове.

В ВОЗ при этом заявили, что нет необходимости вводить ограничения на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Но власти в разных странах должны быть готовы быстро диагностировать новую болезнь и назначить пациентам необходимое лечение, указали в организации.

Ранее в китайском городе Ухань умер первый заболевший новым штаммом коронавируса. 61-летний мужчина скончался от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, еще семеро заболевших находятся в критическом состоянии. Всего коронавирус, согласно предварительным результатам анализов, был выявлен у 41 человека, двоих из них уже выписали из больницы. Кроме того, под наблюдением находятся 739 человек, которые имели тесный контакт с больными. В настоящее времени симптомов заражения у них не выявлено.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане стало известно в конце прошлого года. По состоянию на 5 января, сообщалось о 59 заболевших. 9 января эпидемиологи заявили, что причиной загадочной пневмонии стал новый вид коронавируса. В Китае усилены меры безопасности на вокзалах и аэропортах, прооводится дезинфекционная обработка, врачи осматривают пассажиров с температурой.

Женева, служба информации РИА «Новый День»

Женева. Другие новости 14.01.20

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