Вспышку загадочной пневмонии в Китае вызвал вирус в морепродуктах: версии ученых

Китайские ученые установили причину вспышки загадочной пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Оказалось, что заболевание вызвал новый штамм коронавируса. Эпидемиологам по итогам лабораторных исследований удалось установить его геном, сообщает китайское телевидение со ссылкой на медиков.

Вспышка неизвестной пневмонии была зарегистрирована в городе Ухань в провинции Хубэй в конце прошлого года. По информации местного горздрава, на 5 января выявлено 59 случаев заболевания, семеро зараженных находятся в критическом состоянии. Еще 163 человека помещены в карантин. Сведений о смертельных исходах пока не поступало.

Как отмечают китайские СМИ, у заболевших наблюдается высокая температура, лихорадка, затруднение дыхания, у некоторых поражены легкие. Известно, что болезнь не передается от человека от человека – по крайней мере, исследователи до настоящего времени такой связи не выявили. Эпидемиологи предполагают, что люди могли подхватить пневмонию от контактов с животными или с сырыми морепродуктами. Власти уже закрыли рынок свежих морепродуктов в Ухани до завершения расследования вспышки пневмонии.

Добавим, что случаи заражения этим заболеванием выявлены в Гонконге – 38 заболевших, Сингапуре и Южной Корее – по одному зараженному. Все заболевшие – люди, прибывшие из Китая и посещавшие город Ухань.

В мире насчитывается более 30 видов коронавирусов. Эти вирусы поражают людей, кошек, собак, свиней, крупный рогатый скот и птиц.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 09.01.20

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