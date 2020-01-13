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Понедельник, 13 января 2020, 17:06 мск

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В Таиланде выявили первый случай заражения новым типом коронавируса

В Таиланде выявлен первый случай заболевания атипичной пневмонией, которую вызывает новый вид коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения королевства.

Вирус проник в Таиланд в организме 61-летней туристки, которая приехала отдыхать из китайского города Ухань. В настоящее время женщина находится в больнице, ее состояние удовлетворительное. Скоро туристку отправят на родину, сообщает Bangkok Post.

Тайские пограничники проверяют всех возможных переносчиков вируса. В первую очередь внимание уделяют пассажирам с высокой температурой, которых выявляют с помощью специальной камеры с тепловизором. Других случаев атипичной пневмонии пока выявлено не было.

Вспышка загадочной пневмонии произошла в городе Ухань китайской провинции Хубэй в конце декабря. У заболевших наблюдается высокая температура, лихорадка, затруднение дыхания, у некоторых поражены легкие. Только 9 января эпидемиологи выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, который передается, предположительно, через контакт с животными или сырыми морепродуктами. 11 января стало известно о гибели одного пациента, зараженного новым типом коронавируса.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 13.01.20

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