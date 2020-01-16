В Японии выявили случай заражения пневмонией нового типа

В Японии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Японское правительство создало кризисный штаб по борьбе с атипичной пневмонией.

Как сообщает агентство Киодо, заболевший мужчина приехал из Китая, он гражданин КНР, но проживает в префектуре Канагава недалеко от Токио. Мужчина заразился во время поездки на родину 3 января, 6-го он вернулся в Японию из города Ухани, где впервые был выявлен коронавирус нового типа.

Больного госпитализировали с высокой температурой 10 января. Через пять дней он пошел на поправку и покинул больницу. В крови, которую он сдавал на анализы, выявили новый тип коронавируса. Это первый случай заболевания в Японии.

Японские власти создали кризисный штаб, который собирает информацию о новом заболевании и разрабатывает способы борьбы с дальнейшим распространением коронавируса.

Вспышка загадочной пневмонии произошла в городе Ухань китайской провинции Хубэй в конце декабря. У заболевших наблюдается высокая температура, лихорадка, затруднение дыхания, у некоторых поражены легкие. Только 9 января эпидемиологи выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, который передается, предположительно, через контакт с животными или сырыми морепродуктами.

11 января стало известно о гибели одного пациента, зараженного новым типом коронавируса. 13 января атипичную пневмонию выявили в Таиланде. Там заболела туристка, прибывшая из Китая. Женщина получила первичную медицинскую помощь и уехала лечиться на родину.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

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