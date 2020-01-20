В Китае от нового типа коронавируса скончался третий пациент

Новый тип коронавируса распространяется по странам Азии. Стало известно о первом заражении в Южной Корее. Тем временем, в Китае атипичная пневмония выявлена в Пекине и нескольких провинциях. Все заразившиеся посещали эпицентр распространения вируса – город Ухань.

Комитет по вопросам здравоохранения города Ухань сообщил о смерти третьего пациента, у которого была подтверждена атипичная пневмония. За последние два дня коронавирус нового типа выявили у 66 мужчин и 70 женщин. Всего в городе зарегистрировано 198 случаев заражения.

«25 человек уже выписаны из больницы, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, девять – в крайне тяжелом, три пациента скончались. Состояние остальных оценивается как стабильное», – цитирует РИА «Новости» сообщение городского комитета по вопросам здравоохранения.

Два случая заражения выявили на юге Пекина. Оба пациента ранее посещали Ухань. Больных госпитализировали, они находятся под постоянным наблюдением специалистов в карантине, их состояние оценивается как стабильное.

Кроме того, в южной провинции Гуандун в городе Шэньчжэнь подтвердили новый тип коронавируса у мужчины, который ездил в конце декабря в Ухань навестить родственников. Еще восемь жителей города находятся в больницах с подозрением на заражение.

В провинции Чжэцзян под наблюдением врачей находятся пять человек с подозрением на то, что они заражены атипичной пневмонией. Врачи пока не могут окончательно подтвердить диагноз.

Новый тип коронавируса добрался и до Южной Кореи. Там заболела китаянка, прибывшая в аэропорт Сеула. На прошлой неделе она ездила в Ухань.

Вспышка загадочной пневмонии произошла в городе Ухань китайской провинции Хубэй в конце декабря. У заболевших наблюдается высокая температура, лихорадка, затруднение дыхания, у некоторых поражены легкие. Только 9 января эпидемиологи выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, который передается, предположительно, через контакт с животными или сырыми морепродуктами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила передачу заболевания воздушно-капельным путем от человека к человеку.

11 января стало известно о гибели первого пациента, зараженного новым типом коронавируса. 13 января атипичную пневмонию выявили в Таиланде. Там заболела туристка, прибывшая из Китая. Женщина получила первичную медицинскую помощь и уехала лечиться на родину. Кроме того, в Японии выявили первый случай заболевания. Больным оказался китаец, приехавший из Уханя.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 19.01.20

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