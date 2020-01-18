Число заразившихся новым китайским коронавирусом гораздо больше, чем сообщается официально

Число заразившихся новым коронавирусом, зафиксированным в Китае, гораздо больше, чем сообщает официальная статистика. Об этом со ссылкой на ученных заявила служба информации «Би-би-си».

Работа проводилась Центром глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона, который консультирует органы, в том числе правительство Великобритании и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Эпицентром распространения вируса является китайский город Ухань, там уже умерли 2 человека. Случаи заболевания зафиксированы так же в Таиланде и Японии. Но ученые уверены, что на самом деле случаев «экспорта» вируса гораздо больше, чем зафиксировано, и реальное число заболевших существенно превышает данные официальных органов.

«Было зарегистрировано около 50 подтвержденных случаев нового коронавируса, но, по оценкам британских экспертов, эта цифра приближается к 1700», – сообщает «Би-би-си».

Авиапассажиров из Ухани тщательно проверяют аэропортах Сингапура и Гонконга, аналогичные меры приняты в крупнейших аэропортах США – в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Ухань, Игорь Юров

Ухань. Другие новости 18.01.20

Нарколог рассказал, почему у россиян не бывает похмелья за рубежом. / Роспотребнадзор Зауралья оценил качество воды в крещенских купелях и выступил с заявлением. / «Работа министра – не сахар», – Куйвашев не нашел вины Андрея Цветкова в медицинских скандалах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»